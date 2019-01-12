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Ювентус пытается вернуть себе чемпионство 2006 года

Ювентус пытается вернуть себе чемпионство 2006 года
15:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руководство клуба отправило две апелляции по поводу чемпионства Интера в 2006 году.

По итогам сезона 2005/06 лучшей командой Италии стал туринский Ювентус. Позже из-за корупционного скандала клуб был отправлен в Серию Б, а чемпионский титул перешел к Интеру, который занял второе место в том сезоне.

Ювентус же пытается вернуть себе то самое чемпионство, продолжая юридические разбирательства.

ItaSportPress со ссылкой на Corriere della Sera сообщает, что президент "старой синьоры" Андреа Аньелли на этой неделе направил две апелляции в Национальный олимпийский комитет Италии и в Федерацию футбола Италии.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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