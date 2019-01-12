Селезнев не попал в заявку Малаги на матч с Сарагосой

Новости спорта: Нападающий Евгений Селезнев не поможет Малаге в воскресном матче против Сарагосы в 21-м туре Сегунды.

Главный тренер "анчоусов" Хуан Муньис решил не включать украинского форварда в заявку на поединок.

Селезнев присоединился к Малаге на этой неделе, покинув турецкий Акхисар.

Вчера состоялась презентация с участием нападающего, на которой он рассказал о своих целях в испанском клубе.

CONVOCATORIA| Lista de 18 jugadores de Muñiz para el #RealZaragozaMálaga pic.twitter.com/LbIYswH8Gt — Málaga CF (@MalagaCF) 12 января 2019 г.

Матч Сарагоса – Малага состоится 13 января и начнется в 19:00 по киевскому времени.