Селезнев не попал в заявку Малаги на матч с Сарагосой

Главный тренер "анчоусов" Хуан Муньис решил не включать украинского форварда в заявку на поединок.
Селезнев присоединился к Малаге на этой неделе, покинув турецкий Акхисар.
Вчера состоялась презентация с участием нападающего, на которой он рассказал о своих целях в испанском клубе.
CONVOCATORIA| Lista de 18 jugadores de Muñiz para el #RealZaragozaMálaga pic.twitter.com/LbIYswH8Gt
— Málaga CF (@MalagaCF) 12 января 2019 г.
Матч Сарагоса – Малага состоится 13 января и начнется в 19:00 по киевскому времени.