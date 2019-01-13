Марадона перенес операцию на желудке

Новости спорта: Главный тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона успешно перенес операцию на желудке.

В клинике подтвердили, что операция Марадоны прошла успешно и длилась около часа.

Напомним, ранее в ходе стандартного медицинского осмотра у 58-летнего аргентинского специалиста было выявлено внутреннее кровотечение, спровоцированное грыжей.

"Надеемся, что Диего сможет восстановиться и вернуться к работе как можно скорее", — приводит слова адвоката Марадоны Матиаса Морлы Football Italia.

В конце декабря 2018 года появилась информация, что Диего не появлялся в расположении "Дорадоса" несколько дней. 4 января 2019-го агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон.