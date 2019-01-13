В Киеве обокрали квартиру экс-футболиста Шахтера

Новости спорта: Воры пробрались в квартиру пока Николай Ищенко с семьей были на отдыхе.

Бывшего защитника Донецкого Шахтера, сейчас выступающего в Черноморце, Николая Ищенко обокрали в Киеве.

Как сообщает Страна.ua, квартиру футболиста на бульваре Леси Украинки,7 Б в Киеве "обнесли" еще в новогодние праздники. Потерпевший с семьей отсутствовал дома с 25 декабря по 12 января.

Поэтому лишь 12 декабря футболист заявил в полицию. Вернувшись домой в минувшую субботу около 19.00 Ищенко и обнаружил, что домушники вскрыли квартиру. Внутри было все перевернуто с ног на голову.

После приезда следственно-оперативной группы полиции выяснилось, что замки не ломали, а вскрыли путем подбора ключа. У семьи футболиста пропали ноутбук Macbook. два IPAD, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковая шуба, ключи от ячейки в банке и деньги - 6 200 долларов США и 7 000 гривен.