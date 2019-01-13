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Рома хочет подписать одного из лучших итальянских форвардов

Рома хочет подписать одного из лучших итальянских форвардов
15:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Рома видит замену Эдину Джеко в лице Андреа Белотти из Торино.

Рома в летнее трансферное окно попытается подписать нападающего Торино Андреа Белотии.

Как сообщает Corriere dello Sport, римляне готовы заплатить за 25-летнего итальянца 50 миллионов евро. Также в лице Белотти в Роме видят замену Эдину Джеко, которому весной будет уже 33 года, а его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

Отмечается, что в контракте Белотти прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро для не итальянских клубов. Однако, учитывая форму нападающего, ни один клуб пока что не намерен выкупать клаусулу игрока.

В нынешнем сезоне Белотти забил девять голов и отдал два ассиста в 20 матчах за Торино.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Новости футбола, Андреа Белотии.
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