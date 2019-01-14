Сульшер нашел нового форварда для МЮ

Новости спорта: Итальянский нападающий Джузеппе Росси возвращается в Англию.

Джузеппе Росси будет тренироваться с Манчестер Юнайтед, сообщает Gianlucadimarzio.com. Итальянца пригласил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Итальянский нападающий уже выступал за красных дьяволов с 2005 по 2007 год. Тогда он и познакомился с Сульшером. На счету 31-летнего форварда 4 гола в 14 матчах за Манчестер Юнайтед.

Форвард является свободным агентом. В прошлом году он выступал за Дженоа, сыграв 10 матчей и забив один гол. Последний официальный матч Росси провел в мае 2018 года, после чего восстанавливался от очередной травмы в США.

Также Росси выступал за Вильярреал, Фиорентину, Леванте, Парму и Сельту.