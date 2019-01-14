Гвардиола: Манчестер Сити не будет платить 100 млн за центрального полузащитника

Новости спорта: Пеп Гвардиола заявил, что клуб не будет покупать центрального полузащитника за 100 миллионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался по поводу поисков центрального полузащитника. В ответ на то, что "горожанам" приписывают интерес к игроку Вулверхэмптона Невешу, наставник заявил, что клуб его переход невозможен из-за высокой стоимости.

"Месяц назад я узнал из газет, что Невеш стоит 100 миллионов. Это невозможно. Манчестер Сити не будет платить 100 миллионов за центрального полузащитника.

У нас есть свои лимиты и финансовые ограничения, поэтому мы будем ждать лета, чтобы серьезно усилить состав", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, ранее Гвардиола заявлял, что зимнего трансферного окна для Манчестер Сити не будет.