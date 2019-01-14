Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Турецкие гранды поборются за лидера сборной Украины Коноплянку

Турецкие гранды поборются за лидера сборной Украины Коноплянку
17:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский футболист Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.

Бешикташ заинтересован в подписании вингера Шальке Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание Fotomac.

Стоимость украинца оценивается в 2,5 миллиона евро, ранее сообщалось, что другой турецкий гранд Фенербахче уже начал переговоры по его трансферу.

Хавбек был выставлен Кобальтовыми на трансфер, а в январе был замечен за нарушением дисциплины.

Тем не менее главный тренер гельзенкирхенцев Доменико Тедеско отметил действия игрока национальной сборной Украины в контрольном матче против Генка.

Ярмоленко - самый дорогой украинский футболист

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за Шальке 14 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Евгений Коноплянка может быть изгнан из Шальке в связи с нарушение режима.

Пару дней назад Коноплянка в составе Шальке провел контрольный матч против Генка Руслана Малиновского, который завершился результативной ничьей, а сам Евгений отметился голевой передачей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
02 Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы
03 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
04 Коваль отразил пенальти в Саудовской Аравии (Видео)
05 Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь