Турецкие гранды поборются за лидера сборной Украины Коноплянку

Новости спорта: Украинский футболист Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.

Бешикташ заинтересован в подписании вингера Шальке Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание Fotomac.

Стоимость украинца оценивается в 2,5 миллиона евро, ранее сообщалось, что другой турецкий гранд Фенербахче уже начал переговоры по его трансферу.

Хавбек был выставлен Кобальтовыми на трансфер, а в январе был замечен за нарушением дисциплины.

Тем не менее главный тренер гельзенкирхенцев Доменико Тедеско отметил действия игрока национальной сборной Украины в контрольном матче против Генка.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за Шальке 14 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Евгений Коноплянка может быть изгнан из Шальке в связи с нарушение режима.

Пару дней назад Коноплянка в составе Шальке провел контрольный матч против Генка Руслана Малиновского, который завершился результативной ничьей, а сам Евгений отметился голевой передачей.