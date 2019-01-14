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Волынь усилилась двумя футболистами из УПЛ

Волынь усилилась двумя футболистами из УПЛ
19:33 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Украинский футболисты Волошинович и Западня перешли из Львова в Волынь

Игроки ФК Львов Артур Западня и Ростислав Волошинович продолжат карьеру в Волыни.

Как сообщает пресс-служба Львова, Западня, контракт которого истекал летом 2019 года, решил не продлевать сотрудничество с горожанами. В свою очередь, выбор Волошиновича базировался на получении в дальнейшем стабильной игровой практики, которой игрок не имел последнее время.

Контракты обеих футболистов были разорваны по обоюдному согласию сторон.

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Впрочем, без команды оба футболиста долго не остались, так как спустя всего несколько минут официальный сайт Волыни объявил о подписании контрактов с обеими игроками, при этом условия соглашений клуб не огласил.

Отметим, что 27-летний Волошинович сыграл за Львов в текущем сезоне 5 матчей (отметился одним ассистом), а 28-летний Западня провел за команду 17 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Все по теме:

ФК Волынь, ПФЛ, УПЛ, Ростислав Волошинович, Артур Западня.
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