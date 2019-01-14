Волынь усилилась двумя футболистами из УПЛ

Новости спорта: Украинский футболисты Волошинович и Западня перешли из Львова в Волынь

Игроки ФК Львов Артур Западня и Ростислав Волошинович продолжат карьеру в Волыни.

Как сообщает пресс-служба Львова, Западня, контракт которого истекал летом 2019 года, решил не продлевать сотрудничество с горожанами. В свою очередь, выбор Волошиновича базировался на получении в дальнейшем стабильной игровой практики, которой игрок не имел последнее время.

Контракты обеих футболистов были разорваны по обоюдному согласию сторон.

Впрочем, без команды оба футболиста долго не остались, так как спустя всего несколько минут официальный сайт Волыни объявил о подписании контрактов с обеими игроками, при этом условия соглашений клуб не огласил.

Отметим, что 27-летний Волошинович сыграл за Львов в текущем сезоне 5 матчей (отметился одним ассистом), а 28-летний Западня провел за команду 17 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.