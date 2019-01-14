Михайличенко объяснил, почему прошел медосмотр вместе с Динамо

Новости спорта: Воспитанник Динамо Богдан Михайличенко, который сейчас выступает за луганскую Зарю рассказал о своем будущем.

Защитник Зари Богдан Михайличенко, который выступает в команде из Луганска на правах аренды из Динамо, рассказал, почему после выхода из отпуска прошел медобследование с игроками киевского клуба.

«Летом я болел. Были проблемы с горлом. У меня были определенные процедуры, а сейчас нужно было просто все проверить. Я хожу к одному и тому же врачу. Он меня просто посмотрел и сказал, что все нормально.

Я просил, чтобы не выкладывали никакие фото, чтобы ничего лишнего люди не подумали, но очевидно, некоторые меня не поняли. Не вижу никаких проблем. В данный момент я игрок Зари и прохожу сбор с луганчанами», — заявил Михайличенко в интервью официальному сайту клуба.

Как Михайличенко проходил медосмотр вместе с Динамо:

В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл 11 матчей в чемпионате Украины. Он выступает за Зарю на правах аренды с января 2018 года.