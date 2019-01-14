Мунир прокомментировал свой переход в Севилью

Новости спорта: Воспитанник Барселоны Мунир Эль Хаддади рассказал подробности своего перехода в Севилью.

Севилья уступила Атлетику из Бильбао (0:2) в 19-м туре испанской Примеры. За "андалусийцев" дебютировал Мунир Эль Хаддади, вышедший на замену на 79 минуте игры.

Молодой нападающий поделился впечатлениями от своего перехода в Севилью из Барселоны.

"Это отличная возможность. Севилья — отличный клуб, я очень рад быть здесь. Я не сомневался, когда принимал решение о переходе в Севилью, ведь клуб сам проявил ко мне интерес. У Севильи невероятные болельщики, которые, надеюсь, примут меня".

"Дебют состоялся очень быстро. Еще в пятницу я был в Барселоне, мне позвонили и сказали , что я должен приехать в Севилью на следующее утро. Я приехал, прошел медосмотр и сыграл с Атлетиком", — приводит слова Мунира Mundo Deportivo.

Напомним, что Мунир в первой половине сезона провел 11 матчей в составе Барселоны, отличившись двумя голами и одним ассистом. Трансфер Мунира обошелся Севильи в немного больше одного миллиона евро.