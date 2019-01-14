Агент Зинченко рассказал подробности перехода украинца в Ман Сити

Новости спорта: Прудников сообщил, что первые переговоры по трансферу украинца завершились ничем.

Агент украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, Алан Прудников, рассказал об особенностях перехода полузащитника в английский клуб.

"День, когда узнал об интересе Манчестер Сити к Зинченко? Нет, такого не было. Это я уговаривал Ман Сити. Наверное, раз пять летал. Еще при Пеллегрини (тренер "горожан" с 2013 по 2016 год - прим.ред) я уговаривал Манчестер Сити обратить внимание на Сашу. Но тогда было подвисшее состояние.

Потом я узнал из прессы, что Гвардиола возглавит "горожан" через полгода. Я связался с руководством клуба и сказал еще раз: "Ребята, обратите внимание на парня, которого я вам предлагал". Хосеп сам лично просмотрел две игры Сашки. В итоге он в Манчестер Сити", — заявил Прудников в интервью Youtube-каналу КраСава в YouTube.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года из российской Уфы. В текущем сезоне украинец провел одиннадцать матчей во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зинченко забил шикарный дебютный гол за Манчестер Сити