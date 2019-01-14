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Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове на ОСК Металлист.

УЕФА официально подтвердил, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — Айнтрахт Франкфурт состоится в Харькове.

Руководители европейской организации, сообщили командам и болельщикам, что встреча пройдет 14 февраля на стадионе Металлист.

Подопечные Фонсеки уже вышли из отпуска и начали готовиться к первому официальному матчу в 2019. Изначально команда пройдет медосмотр и будет втягиваться в работы в Киеве, а уже 20 января "горняки" отправятся в турецкий Белек, где начнут первый этап подготовки, в ходе которого проведут два спарринга: с хорватским Хайдуком 22 января и с Карабахом 26 января и сразу после матча с азербайджанцами вернутся в Украину.

Второй этап подготовки пройдет в том же Белеке, с 29 января по 7 февраля, где запланировано 5 контрольных матчей, соперники пока неизвестны.

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Горняки еще в конце декабря начали продавать билеты на поединок с Айнтрахтом на харьковский стадион, а именно сегодня билеты поступили в свободную продажу.

Где можно купить?

- в кассах стадиона ОСК Металлист(ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на официальном сайте "гонряков".

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets

Цены:

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Напомним, что 25 ноября минувшего года было введено военное положение в 10 областях Украины, действие которого было прекращено 26 декабря.

Из-за военного положения Шахтеру пришлось играть заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона (1:1) в Киеве вместо Харькова.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, ОСК Металлист, Новости футбола.
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