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Президент Реала поставил жесткий ультиматум Федерации футбола Испании

Президент Реала поставил жесткий ультиматум Федерации футбола Испании
21:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Президент мадридского клуба решил выразить протест против судейских ошибок.

Президент Реала Флорентино Перес может покинуть совет директоров Федерации футбола Испании из-за решений системы VAR в отношении "королевского клуба". Об этом сообщает AS.

Перес был введен в совет, в который входят также президенты Барселоны, Атлетико и других испанских клубов, только месяц назад, по приглашению нынешнего главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах Реала с Реал Сосьедадом и Бетисом.

Во встрече 18-го тура Ла Лиги Реал – Реал Сосьедад (0:2) судья встречи не назначил пенальти и не воспользовался системой VAR в моменте со столкновением полузащитника Реала Винисиуса с вратарем Рульи.

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В матче Бетис – Реал (1:2) судья засчитал гол соперника Реала после использования системы VAR, но, по мнению Переса, этот мяч был забит с нарушением.

Напомним, Реал занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 33 очка.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" настигла череда травм. Сломав мизинец, нападающий команды Карим Бензема стал 7-м травмированным игроком за последнее время.

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ФК Реал, Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола.
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