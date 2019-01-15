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Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)
08:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Манчестер Сити без особых проблемы обыграл Вулверхэмптон.

Манчестер Сити забил Вулверхэмптону три безответных мяча в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги. Точными "выстрелами" дважды отметился Габриэль Жезус и один мяч отправил в свои ворота футболист "Вувз".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон:

Ман Сити разгромил Вулверхэмптон и сократил отставание от Ливерпуля

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0

Голы: Габриэль Жезус, 10, 39 (с пенальти), Коуди, 78 (в свои ворота)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 62) – Стерлинг, Габриэль Жезус (Агуэро, 76), Сане (Гюндоган, 74)

Вулверхэмптон: Патрисиу – Беннетт, Коуди, Боли – Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни – Моутиньо (Гиббс-Уайт, 72) – Хименес (Траоре, 46), Жота (Саисс, 59)

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ФК Ман Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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