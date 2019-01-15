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Лидер Карпат Карраскаль может продолжить карьеру в Аргентине

Лидер Карпат Карраскаль может продолжить карьеру в Аргентине
09:41 Сегодня Телеграф Террикон Фото: Телеграф

Новости спорта: Лидер львовских Карпат Хорхе Карраскаль может покинуть клуб уже зимой.

Атакующий полузащитник львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль был предложен аргентинскому "Ривер Плейту", который может стать заменой Луису Диасу и Гонсало "Пити" Мартинесу.

Журналист Хуан Кортезе, приближенный к обладателю Кубка Либертадорес, рассказал о последних новостях. После того, как главная цель "миллионеров" колумбиец Луис Диас продлил отношения с колумбийским "Хуниором", и есть неопределенность с Мартинесом, он сказал:

"Хорхе Карраскаль был предложен в последние часы "Ривер Плейту" после официального отказа от Луиса Диаса... 20-летний Карраскаль по прозвищу "колумбийский Неймар" играет на фланге или острие атаки. В данный момент в украинских "Карпатах", куда был продан "Севильей" за два миллиона евро".

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В текущем сезоне Карраскаль в 16 матчах чемпионата Украины мячей не забивал, получив семь желтых карточек.

"Ривер Плейт" пока еще не усиливался во время этого трансферного окна.

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ФК Карпаты, Футбол, ФК Ривер Плейт, Новости футбола, Хорхе Карраскаль.
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