Лидер обороны Александрии продолжит карьеру в Шахтере

Новости спорта: Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал подробности предстоящего перехода Валерия Бондаренко в Шахтер.

Защитник Александрии Валерий Бондаренко после сезона 2018/19 станет игроком "горняков" совершенно бесплатно.

"Скажу откровенно: у нас состоялся разговор с президентом клуба. Сказал Сергею Анатольевичу Кузьменко, что он затратил много средств на клуб и только ему решать, как поступать в этой ситуации.

Но если он хочет, чтобы команда выполнила задачу на сезон, то нам нужен такой игрок, как Бондаренко. Насколько мне известно, Бондаренко до конца сезона останется в Александрии, но сейчас должен подписать предварительный контракт с Шахтером", – сказал Шаран в интревью порталу Sportarena.

Поскольку контакт Бондаренко с Александрией заканчивается после текущего сезона, "горняки" получат его совершенно бесплатно.

В текущем сезоне УПЛ подопечные Владимира Шарана занимают 3 место, отставая от Динамо, которое идет на втором месте на 2 очка.