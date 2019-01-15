Эффект Гонсалеса: Карпаты вышли из отпуска и провели тренировку в лесу (Видео)

Футболисты львовских Карпат накануне собрались на загородной базе в Брюховичах, чтобы начать подготовку к весенней части чемпионата и познакомиться с новым главным тренером — испанским специалистом Фабрисио Гонсалесом.