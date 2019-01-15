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СМИ: Бешикташ договорился с Шальке по трансферу Коноплянки

СМИ: Бешикташ договорился с Шальке по трансферу Коноплянки
11:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка согласовал условия перехода в турецкий Бешикташ.

29-летний полузащитник немецкого «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком турецкого «Бешикташа».

По информации источника, «Бешикташ», «Шальке» и Коноплянка уже достигли договоренностей по всем важным вопросам. Подробности сделки пока неизвестны. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Сообщается, что стамбульский клуб может арендовать Коноплянку до конца сезона с правом последующего летнего выкупа за фиксированную сумму.

Фенербахче хочет подписать Коноплянку

Отметим, что Коноплянка в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» и сделал две голевые передачи.

Ранее была информация о том, что Коноплянкой интересуется «Фенербахче». Кроме того, украинец попал в число игроков «Шальке», которые были выставлены на трансфер. Также сообщалось, что Коноплянка подписал контракт с новым агентом на фоне слухов об уходе.

Напомним, за Бешикташ выступают двое экс-динамовцев Домагой Вида и Джермейн Ленс.

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ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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