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Бразильский новичок не прошел медосмотр с Шахтером

Бразильский новичок не прошел медосмотр с Шахтером
17:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Юный бразильский вингер «горняков» пока не присоединился к донецкой команде.

Игроки донецкого «Шахтера» вышли из отпуска и прошли плановый медицинский осмотр.

Примечательно, что ни в первой, ни во второй части осматриваемых игроков «Шахтера» не было 19-летнего бразильского вингера Маркиньоса Сиприано.

Сиприано перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Сан-Паулу» за €1 миллион. В текущем сезоне Маркиньос сыграл за «горняков» всего 3 матча в УПЛ, проведя на поле в общей сложности 67 минут.

Возможно, «Шахтер» этой зимой отдаст юного футболиста в аренду, чтобы он имел больше игровой практики.

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В среду, 16-го января, «Шахтер» проведет первую тренировку в 2019-м году. А 20-го января начнется первый учебно-тренировочный сбор «горняков» в турецком Белеке.

Второй этап подготовки пройдет в том же Белеке, с 29 января по 7 февраля, где запланировано 5 контрольных матчей, соперники пока неизвестны.

В текущем сезоне донецкая команда лидирует в чемпионате Украины, где за 18 матчей набрала 45 очков, что на 7 больше, чем у киевского Динамо, которое идет вторым. Также "горняки" по итогам группового этапа Лиги чемпионов отправились в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с франкфуртским Айнтрахтом в 1/16 финала, 14 февраля дома и 21 февраля на выезде.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Маркиньос Сиприано.
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