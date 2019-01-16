Шахтер подписал одного из лучших защитников УПЛ

Новости спорта: 24-летний Бондаренко подписал предварительный контракт с донецким клубом.

Защитник Александрии Валерий Бондаренко подписал предварительный контракт с донецким Шахтером. Об этом сообщил Football.ua.

24-летний лидер обороны александрийцев присоединится к "горнякам" по окончании нынешнего сезона.

Отметим, что Александрия хотела за футболиста 1 миллион долларов, но Шахтер не был готов заплатить такую сумму.

"Скажу откровенно: у нас состоялся разговор с президентом клуба. Сказал Сергею Анатольевичу Кузьменко, что он затратил много средств на клуб и только ему решать, как поступать в этой ситуации. Но если он хочет, чтобы команда выполнила задачу на сезон, то нам нужен такой игрок, как Бондаренко. Насколько мне известно, Бондаренко до конца сезона останется в "Александрии", но сейчас должен подписать предварительный контракт с "Шахтером", - сказал Шаран.

В текущем сезоне чемпионата Украины Бондаренко провел 18 игр, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Александрия вернула украинца из России и ждет двух нападающих.