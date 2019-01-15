Фран Соль переходит в киевское Динамо

Новости спорта: Трансфер испанского форварда Франа Соля из "Виллема II" в киевское "Динамо" все-таки состоится.

Сегодня вечером испанский форвард клуба «Виллем II» Фран Соль прибыл в Киев. Завтра, 16 января в 10:00 он должен пройти медосмотр. Об этом сообщает Football.ua.

Если все сложится хорошо, после этого 26-летний нападающий подпишет контракт с «Динамо» и будет официально представлен в качестве игрока киевского клуба.

В текущем сезоне Соль провел за «Виллем II» 20 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей.

Недавно у Соля родился сын. "Я рад сообщить о рождении нашего сына Франа Соля-младшего", – радостно написал игрок в Instagram.

СМИ сообщают, что 26-летний испанский форвард подпишет с киевским клубом контракт сроком на пять лет – до января 2024 года. Перед подписанием соглашения с "Динамо" Франу Солю предстоит пройти медосмотр в Киеве.

"Мы расстаемся с Франом с болью в сердце. Во вторник, 15 января, Соль отправляется в Киев на медосмотр и подписание контракта с "Динамо", - рассказал представитель "Виллема II.