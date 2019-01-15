Новости спорта: Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев поделился планами на ближайшее будущее.

Переход 28-летнего футбольного полузащитника киевского "Динамо" Владислава Калитвинцева в "Десну" не состоится.

Черниговский клуб не рассматривает переход игрока нынешней зимой, сообщает XSport.

"Калитвинцев вернется в "Динамо" и будет готовится с клубной командой U21", - отмечается в сообщении.

- У нас был разговор с Хацкевичем перед отпуском. Мы тогда поговорили, и я уже знал, что меня не возьмут на сборы, прокомментировал Владислав Калитвинцев.

Добавим, что в мае 2018 года Калитвинцев продлил контракт с "Динамо", однако сыграл за киевскую команду в текущем сезоне лишь 20 минут.