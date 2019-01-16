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Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей

Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей
09:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский защитник Александр Сваток рассказал о разногласиях с руководством клуба.

Защитник Зари Александр Сваток рассказал о положении в луганском клубе.

"Я с большим уважением отношусь к Заре, меня здесь все устраивает и я готов отработать контракт до конца. Просто у меня огромное желание, даже можно сказать мечта, попробовать свои силы в Европе, тем более что есть конкретное предложение.

В течение отпуска я пытался найти компромисс с руководством Зари, но пока переговоры не дали результата. Руководство еще раньше говорило, что, если откажусь подписывать контракт, то буду переведен в дубль, поэтому такое решение не стало для меня неожиданностью. В этой ситуации обидно другое: арендованные ребята играют и тоже могут летом уйти.

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Зарю не устраивает сумма отступных. Но, пожалуй, трудно рассчитывать на большее, когда у меня осталось полгода контракта.

Я много думал об этой ситуации. Но, судя по всему, здесь осталось только два варианта: либо еще удастся договориться с Зарей, или мне таки придется ждать до лета", – цитирует Сватка Команда 1.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Сваток.
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