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Официально. Иванович и Белый стали игроками Зари

Официально. Иванович и Белый стали игроками Зари
16:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда Вернидуба пополнилась двумя новичками - сербский нападающим и украинским защитником.

Луганская Заря сообщила о подписании двух новичков в зимнее трансферное окно.

Украинский защитник Максим Белый вернулся в команду, после того, как выступал здесь в 2011 - 2015 годах (98 матчей и 4 гола). Последним клубом 28-летнего защитника был Мариуполь.

Вторым новичком команды стал 22-летний сербский нападающий Неманья Иванович.

Неманья является воспитанником "Црвены Звезды" и провел три матча за сборную Сербии Ю-17.

80 матчей он провёл за "Синджелич" и стал автором 20 забитых голов и одной результативной передачи за четыре проведённых сезона.

Видео по новичку Неманье Ивановичу.

Напомним, что украинский форвард Филипп Будковский, также, продолжит карьеру в Заре. После аренды во французском Сошо нападающий вернулся в Украину. Футболист принадлежит донецкому Шахтеру.

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В понедельник, 14 января официально завершился отпуск у Зари, которая одной из последних в УПЛ завершила зимние каникулы.

22 числа Заря возьмёт курс из Турции сразу в Киев, где состоится календарная игра с Динамо.

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Все по теме:

ФК Заря, Трансфер, УПЛ, Максим Белый, ПЛ, Неманья Иванович.
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