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Среда, 16.01.2019
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Соперник Динамо в Лиге Европы планирует подписать Доннарумму

Соперник Динамо в Лиге Европы планирует подписать Доннарумму
11:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голкипер Милана Антонио Доннарумма может продолжить карьеру в Олимпиакосе, который является соперником Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Вратарь «Милана» Антонио Доннарумма близок к тому, чтобы сменить команду. Как сообщает Sky Sport Italia, 28-летний футболист, скорее всего, вернётся в Грецию и будет выступать за «Олимпиакос».

Доннарумма уже играл в Греции с 2016 по 2017 год, когда защищал цвета «Астераса». В прошлом сезоне голкипер имел игровую практику в «Милане», в то время как в этом сезоне он ни разу ещё не вышел на поле в матчах чемпионата Италии.

Доннарумма, который является старшим братом голкипера Джанлуиджи, находился в системе «Милана» с 2005 года. С 2010 года он играл за «Пьяченцу», «Губбио», «Дженоа» и «Бари».

Фран Соль переходит в киевское Динамо

«Милан» после 19 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Италии пятое место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 22 очка.

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ФК Динамо (Киев), ФК Милан, ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Антонио Доннарумма.
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