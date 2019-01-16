Арсенал-Киев объявил имя нового наставника команды

Новости спорта: Экс-игрок Шахтера Игорь Леонов возглавил киевский Арсенал

Генеральный директор Арсенал-Киев Александр Москаленко подтвердил назначение Игоря Леонова на пост главного тренера команды. Перед новым менеджером поставлена задача — сохранить клуб в УПЛ.

Как стало известно контракт с тренером подписан на один год.

«Наблюдал за ним, как он работал в Шахтере с командой U-19 и академией, он довольно успешный тренер, можно сказать фартовый. Я наблюдал его в той ситуации, когда он принимал Мариуполь в очень тяжелое время, когда клуб вылетал из УПЛ, но сумел остаться. Я думаю, что с его помощью мы объединимся, и будем решать задачу остаться в УПЛ», — цитирует Москаленка Footballua.tv.

Последним местом работы Игоря Леонова являлась юношеская команда донецкого Шахтера.

О прекращении сотрудничества с прежним главным тренером Вячеславом Грозным стало известно в среду, 9 января. В октябре он сменил на этой должности итальянца Фабрицио Раванелли, уволенного из-за плохих результатов команды.

После 18 туров чемпионата Украины Арсенал-Киев занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.