ФК Львов подписал очередного бразильца

Новости спорта: Бразильский полузащитник Липе Велозо продолжит карьеру во Львове.

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов в интервью UA-Football подтвердил информацию о том, что клуб усилился бразильским полузащитником Липе Велозо.

«Уже подписан контракт с бразильцем Липой. Есть новички, которые начали сбор с командой после отпускного периода, но пока фамилии говорить не буду. Это не суперсекрет, но нужно присмотреться. Мониторя украинский рынок, мы не отказываемся от бразильских наблюдений.

Усиление будет, и будет качественными футболистами из Бразилии. Хотим составить сильную конкуренцию, чтобы на каждую позицию было два равноценных игрока. Мы стремимся под каждого соперника использовать свою тактическую схему, естественно для этого необходимо усиление», — рассказал Бакалов.

До перехода в ФК Львов Липе Велозо выступал в Японии за Токио U-23, сыграв за молодежку 43 встречи и забив 8 голов.

Ранее главный тренер львовян Юрий Бакалов заявил, что его команда по-прежнему нацелена на приобретение бразильцев.

В составе львовян уже играют 8 бразильцев: Лукас Тейлор, Бруно Аугусто, Фернандо, Джонатан Да Силва, Рафаэль Сабино, Бруно Дуарте, Энрике Араужо и Жулио Сезар.

ФК Львов ушел на зимнее межсезонье на 8 месте таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 очка после 18 поединков.