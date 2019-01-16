Бензема хочет сыграть против Севильи, несмотря на перелом мизинца

Новости спорта: Француз Карим Бензема хочет помочь Реалу, несмотря на травму.

Французский форвард Реала Карим Бензема, по информации Marca, ляжет под нож на следующей неделе. Нападающему предстоит операция на пальце правой руки.

Напомним, Карим получил травму в матче 19-го тура чемпионата Испании против Бетиса (1:2 в пользу Реала), получив повреждение в первом тайме. После перерыва Сантьяго Солари заменил игрока.

Отмечается, что Бензема проводит полноценные тренировки с командой и собирается принять участие в ближайшей игре Примеры против Севильи. Этот матч состоится в Мадриде 19 января.Однако француз не попал в заявку Сливочных на сегодняшнюю игру Кубка Испании против Леганеса.

Обзор матча Бетис - Реал:

Полное восстановление от травмы займет у француза две недели.

Напомним, Реал после 19-и сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Ли. Отставание от лидирующей Барселоны - 10 очков.