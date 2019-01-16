Кьеллини: Роналду часто забивал Ювентусу и много раз разрушал мои мечты

Новости спорта: Джорджо Кьеллини рассказал о первых месяцах совместной игры с "Роналду в "Ювентусе".

- Криштиану забил много голов. Он часто забивал нам и много раз разрушал мои мечты. Так было, в Кардиффе, Мадриде, Турине. Ранее победа в Лиге чемпионов была мечтой. Теперь - это цель, потому что Роналду - лучший игрок в мире, и он у нас.

У него фантастические навыки. Его отношение к футболу, то, как он работает, готовится к матчу, как живет каждый день, все это может помочь нам. Команда с его приходом изменилась.

Первые три месяца вышли почти совершенными. Думаю, "Ювентус" является одним из фаворитов Лиги чемпионов, наравне с "Барселоной", "Манчестер Сити", "Реалом", "Баварией". Но есть еще ПСЖ и "Атлетико". Эти команды тоже могут выиграть.