Шахтер провел первую тренировку в 2019 году (Фото) Перед началом занятия главный тренер «оранжево-черных» Паулу Фонсека обратился к команде и озвучил план подготовки до отъезда на сборы, попутно призвав подопечных максимально фокусироваться на каждом этапе.