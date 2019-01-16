Шахтер провел первую тренировку в 2019 году (Фото)

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Перед началом занятия главный тренер «оранжево-черных» Паулу Фонсека обратился к команде и озвучил план подготовки до отъезда на сборы, попутно призвав подопечных максимально фокусироваться на каждом этапе.
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