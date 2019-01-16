Месси в срочном порядке слетал в Италию

Новости спорта: У аргентинского футболиста была назначена очень важная встреча.

Футболист Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси быстро слетал в Италию на короткую, но очень важную встречу.

Он вылетел утром 14 января, а в 15:00 этого же дня уже вернулся в Испанию.

Как сообщает sportbible, его там ждал известный диетолог Жулиано Позер. Месси очень доверяет и ценит этого специалиста, так как они работают вместе уже несколько лет. Благодаря его работе аргентинец постоянно остается на высоком уровне.

До этого они встречались в мае 2018 года перед чемпионатом мира 2018.

Этот диетолог использует цветочную терапию Баха в подготовке спортсменов.

Отметим, что Месси не единственный, кто пользуется услугами Позера, его также посещают партнеры по сборной Лионеля – форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро и нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария.