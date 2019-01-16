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Месси в срочном порядке слетал в Италию

Месси в срочном порядке слетал в Италию
18:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У аргентинского футболиста была назначена очень важная встреча.

Футболист Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси быстро слетал в Италию на короткую, но очень важную встречу.

Он вылетел утром 14 января, а в 15:00 этого же дня уже вернулся в Испанию.

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Как сообщает sportbible, его там ждал известный диетолог Жулиано Позер. Месси очень доверяет и ценит этого специалиста, так как они работают вместе уже несколько лет. Благодаря его работе аргентинец постоянно остается на высоком уровне.

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До этого они встречались в мае 2018 года перед чемпионатом мира 2018.

Этот диетолог использует цветочную терапию Баха в подготовке спортсменов.

Отметим, что Месси не единственный, кто пользуется услугами Позера, его также посещают партнеры по сборной Лионеля – форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро и нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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