Тренер Бьелса: Я шпионил за всеми соперниками

Новости спорта: Наставник Лидса Марсело Бьельса не считает свои действия незаконными.

Главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьельса заявил, что он шпионил за тренировочными занятиями всех соперников в Чемпионшипе. Напомним, 10 января на тренировочной базе футбольного клуба Дерби полиция задержала шпиона, который действовал по указанию Бьелсы.

"Многие высказались о моем поведении. Я наблюдал за всеми соперниками, с которыми мы встречались. Мы смотрели все их тренировки в преддверии матчей с нашей командой. То, что я делал, не является чем-то незаконным. При этом я понимаю, что не все поступки, которые являются законными, правильно совершать.

Этими словами я облегчу задачу руководству лиги, которое начало расследование. Такова моя цель. Я полагаю, что за это последует наказание", — приводит слова Бьельсы Sky Sports.