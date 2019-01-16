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Тренер Бьелса: Я шпионил за всеми соперниками

Тренер Бьелса: Я шпионил за всеми соперниками
21:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наставник Лидса Марсело Бьельса не считает свои действия незаконными.

Главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьельса заявил, что он шпионил за тренировочными занятиями всех соперников в Чемпионшипе. Напомним, 10 января на тренировочной базе футбольного клуба Дерби полиция задержала шпиона, который действовал по указанию Бьелсы.

"Многие высказались о моем поведении. Я наблюдал за всеми соперниками, с которыми мы встречались. Мы смотрели все их тренировки в преддверии матчей с нашей командой. То, что я делал, не является чем-то незаконным. При этом я понимаю, что не все поступки, которые являются законными, правильно совершать.

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Этими словами я облегчу задачу руководству лиги, которое начало расследование. Такова моя цель. Я полагаю, что за это последует наказание", — приводит слова Бьельсы Sky Sports.

 

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Футбол, Марсело Бьелса, Новости футбола.
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