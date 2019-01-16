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Хацкевич: Морозюк сам решил получить новый опыт

Хацкевич: Морозюк сам решил получить новый опыт
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" рассказал о планах подготовки команды во время первого тренировочного сбора в Испании.

Наставник, в частности, отметил, что футболисты находятся в хорошем функциональном состоянии, сообщает пресс-служба киевлян.

"В первый день мы проводили бип-тест, исходя из данных которого строится беговая работа команды. В хорошем функциональном состоянии находятся практически все футболисты. Конечно, первые три-четыре дня им достаточно трудно, но ребята работают с большим желанием. Процентов 70 работы у нас идет через мяч. Силовая работа, аэробика, скорость - это все в комплексе", - отметил тренер.

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Он также рассказал о ситуации с защитником Николаем Морозюком, который продолжит сезон в турецкой Суперлиге.

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"Морозюку поступило предложение. Я с ним переговорил и объяснил, что игровой практики у него будет мало. На тех позициях, где он может играть, у "Динамо" есть футболисты, которые на сегодняшний момент больше соответствуют нашим требованиям. Хотя в тех матчах, в которых Николай участвовал, он выглядел довольно уверенно. Но он сам решил получить новый опыт, начать для себя новый этап в жизни", - сказал Хацкевич.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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