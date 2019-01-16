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Футболиста Тоттенхэма арестовали перед матчем с Манчестер Юнайтед

Футболиста Тоттенхэма арестовали перед матчем с Манчестер Юнайтед
22:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Серж Орье отказался признавать свою вину.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье попал в полицейский участок перед матчем 22-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1).

Ивуариец был арестован на минувших выходных по подозрению в домашнем насилии по отношению к своей девушке Хенче Войгт, от которой у него есть пятимесячный ребенок. Детали инцидента неизвестны. Об этом сообщает Sky Sports.

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26-летний футболист отказался признавать свою вину и был отпущен домой. В заявку на игру с Манчестер Юнайтед защитник не попал.

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Тоттенхэм подтвердил, что в клубе осведомлены об инциденте с участием ивуарийского защитника.

В текущем сезоне Орье сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Серж Орье.
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