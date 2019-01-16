Футболиста Тоттенхэма арестовали перед матчем с Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Серж Орье отказался признавать свою вину.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье попал в полицейский участок перед матчем 22-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1).

Ивуариец был арестован на минувших выходных по подозрению в домашнем насилии по отношению к своей девушке Хенче Войгт, от которой у него есть пятимесячный ребенок. Детали инцидента неизвестны. Об этом сообщает Sky Sports.

26-летний футболист отказался признавать свою вину и был отпущен домой. В заявку на игру с Манчестер Юнайтед защитник не попал.

Тоттенхэм подтвердил, что в клубе осведомлены об инциденте с участием ивуарийского защитника.

В текущем сезоне Орье сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.