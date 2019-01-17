Роналду прокомментировал победу Ювентуса в Суперкубке Италии

Новости спорта: Лидер Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал свой первый титул в Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом в матче за Суперкубок Италии.

"Очень сложный матч. Было жарко, тяжело играть в таких условиях.

Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Очевидно, я счастлив, что забил победный гол.

У меня было намерение начать 2019 год с трофея. Теперь у меня есть первый титул с Ювентусом. Я очень счастлив.

Это только начало, мы идем шаг за шагом. Мы взяли Суперкубок, теперь нужно усердно работать, чтобы и дальше выигрывать трофеи.

Серия А всегда является главной целью Ювентуса. Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу, но впереди длинный и сложный путь, поэтому нам нужно продолжать работать.

Я посвящаю этот гол команде, своей семье, друзьям и людям во всем мире, которые любят Ювентус и Криштиану", – цитирует Роналду Football Italia.