Наставник Леганеса рассказал, почему Лунин не получает игровой практики

Новости спорта: Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино рассказал, когда Лунин получит свой шанс

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал ситуацию вокруг голкипера Андрея Лунина.

«У Лунина контракт до конца сезона. Он молод, растет и еще получит свои шансы», — цитирует тренера Marca.

Во вчерашнем ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против Реала (1:0) украинец не играл по условиям арендного соглашения.

«Я всегда в первую очередь руководствуюсь интересами команды, а не отдельных футболистов. У нас много тех, кто заслуживает больше игрового времени: Хуанфран, Эрасо, Ресио, Мерино… Но в стартовом составе только одиннадцать мест».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Реал не собирается досрочно возвращать 19-летнего футболиста из аренды, чтобы сделать третьим вратарем вместо Кико Касильи.

В текущем сезоне Лунин сыграл за Леганес только по 2 матча в чемпионате и Кубке Испании.