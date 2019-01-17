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Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании

Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании
07:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский защитник дебютировал за Леганес спустя два дня после перехода в клуб.

Леганес на своем поле провел ответный матч против мадридского Реала в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Мартин Брайтвайт.

В поединке также принял участие украинский защитник Леганеса Василий Кравец, который стал игроком клуба несколько дней назад.

В первой игре "сливочные" дома добились разгромной победы со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч Реал вышел в четвертьфинал Копа дель Рей.

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Леганес – Реал 1:0 (первый матч – 0:3)

Гол: Брайтвейт, 30

Леганес: Куэльяр – Хуанфран, Бустинса (Эн Незири, 70), Омеруо, Сиовас, Кравец (Силва, 75) – Эрасо, Ресио, Гумбау (Арнаис, 63) – Мерино, Брайтвейт

Реал: Навас – Одриосола, Варан, Начо, Регилон (Себальос, 46) – Вальверде, Каземиро, Марсело – Васкес (Б. Диас, 85), Винисиус, Иско (Кристо, 68)

Напомним, Кравец был представлен в качестве игрока Леганеса 15 января.

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ФК Реал, Футбол, Кубок Испании, Новости футбола, ФК Леганес, Василий Кравец.
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