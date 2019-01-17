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Коваленко рассказал о перспективах Шахтера в Лиге Европы

Коваленко рассказал о перспективах Шахтера в Лиге Европы
12:39 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Футболист Шахтера Виктор Коваленко рассказал о предстоящих матчах против Айнтрахта в Лиге Европы.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко рассказал о перспективах "горняков" в Лиге Европы.

"Все матчи начинаются с нулей. С Айнтрахтом будет очень серьезная игра, и мы знаем, что это очень хорошая команда, немецкая, мы играли против нее. Будет очень интересный матч.

Кто самый сильный в Лиге Европы? Если не ошибаюсь, там есть Челси: это очень хорошая команда, уровень которой – Лига Чемпионов. Но я скажу, что мы будем биться до конца.

Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Вскоре начнется отбор к чемпионату Европы, поэтому мы, в основном, сосредоточены именно на нем. Что касается Лиги наций, то это хороший турнир, потому что мы не просто "катаемся", а играем официальные матчи, результатом которых может стать попадание на чемпионат Европы", – цитирует Коваленко navi.gg.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Айнтрахт, Виктор Коваленко.
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