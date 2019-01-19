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Фран Соль рассказал, почему перешел в Динамо

Фран Соль рассказал, почему перешел в Динамо
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Испанский нападающий Фран Соль признался, что киевский клуб всегда был для него приоритетным вариантом.

Новичок "Динамо" испанский нападающий Фран Соль рассказал о причинах перехода в киевский клуб. Об этом пишет испанское издание Marca.

"Я выбрал "Динамо" потому, это перспективный спортивный проект. Именно в этом клубе руководство и тренер оказались очень заинтересованными во мне.

"Динамо" - это лучшая команда в лигах бывшего Советского Союза. Последние десять лет она регулярно выступает в еврокубках. Меня убедили сюда переехать президент, спортивный директор и тренер "Динамо". Также важным фактором стала возможностью играть в Европе.

Фран Соль - игрок киевского Динамо (Фото, Видео)

Кроме "Динамо" меня хотели пригласить еще пять клубов. Я имел три реальных предложения, но моей первой опцией всегда было "Динамо". Я счастлив, что все так получилось", - сказал Соль.

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Напомним, испанский нападающий Фран Соль стал игроком "Динамо". Стороны согласовали контракт сроком на пять лет. Соль будет играть за "Динамо" под 9-м номером. По информации нидерландских СМИ, зарплата нападающего составит 1 млн евро в год. Цена трансфера - 3,5 млн евро. В этом сезоне форвард забил 17 мячей в 20 матчах за "Виллем II".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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