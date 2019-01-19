Фран Соль рассказал, почему перешел в Динамо

Новости спорта: Испанский нападающий Фран Соль признался, что киевский клуб всегда был для него приоритетным вариантом.

Новичок "Динамо" испанский нападающий Фран Соль рассказал о причинах перехода в киевский клуб. Об этом пишет испанское издание Marca.

"Я выбрал "Динамо" потому, это перспективный спортивный проект. Именно в этом клубе руководство и тренер оказались очень заинтересованными во мне.

"Динамо" - это лучшая команда в лигах бывшего Советского Союза. Последние десять лет она регулярно выступает в еврокубках. Меня убедили сюда переехать президент, спортивный директор и тренер "Динамо". Также важным фактором стала возможностью играть в Европе.

Кроме "Динамо" меня хотели пригласить еще пять клубов. Я имел три реальных предложения, но моей первой опцией всегда было "Динамо". Я счастлив, что все так получилось", - сказал Соль.

Напомним, испанский нападающий Фран Соль стал игроком "Динамо". Стороны согласовали контракт сроком на пять лет. Соль будет играть за "Динамо" под 9-м номером. По информации нидерландских СМИ, зарплата нападающего составит 1 млн евро в год. Цена трансфера - 3,5 млн евро. В этом сезоне форвард забил 17 мячей в 20 матчах за "Виллем II".