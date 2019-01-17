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Реал впервые за 6 лет потерпел 10 поражений в сезоне

Реал впервые за 6 лет потерпел 10 поражений в сезоне
18:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Команда Василия Кравца "помогла" мадридскому клубу приблизиться к антирекорду.

Мадридский Реал в рамках гостевого матча 1/4 финала Кубка Испании проиграл Леганесу со счетом 1:0. Таким образом, "королевский клуб", проиграв десятый матч в сезоне, почти достиг своего антирекордного показателя, установленного в 2013 году – 11 поражений.

Отметим, что несмотря на проигрыш, "сливочные" прошли дальше, так как в первом матче они обыграли "пепинерос" со счетом 3:0.

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В чемпионате Испании по футболу у мадридской команды все идет не лучшим образом. Реал занимает четвертое место после 19 туров, отставая от лидирующей Барселоны на 10 пунктов.

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ФК Реал, Футбол, Кубок Испании, Новости футбола, ФК Леганес.
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