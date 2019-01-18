Барселону могут исключить из Кубка Испании

Новости спорта: Каталонскую Барселону могут исключить из розыгрыша кубка Испании из за дисквалифицированного игрока - защитника Чуми.

Ранее молодой защитник Чуми Брандарис заработал 5 карточек в третьем дивизионе за Барселону Б, тем самым поверг основную команду на опасность дисквалификации.

“Каталонский клуб нарушил правила дисциплинарного кодекса, когда в первом матче 1/8 финала против Леванте (1:2) на поле вышел защитник Чуми Брандарис”, – заявило испанское издание El Mundo.

Согласно статье 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать участия в матчах других турниров, в том числе в играх за основную команду.

Однако Барселона не готова мириться с данным происшествием, и уже ответила на заявления El Mundo сославшись на изменения в правилах, произошедшие в ноябре 2018 года.

Теперь там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где они получены, а уже более серьезные наказания распространяются на несколько соревнований.

В этом сезоне Чуми провел 3 матча за основную команду Барселоны.