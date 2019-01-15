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Пеле назвал футболиста, который может стать новым "Королем футбола"

Пеле назвал футболиста, который может стать новым &quot;Королем футбола&quot;
09:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Новым Пеле станет Килиан Мбаппе - так считает легендарный бразильский футболист.

Легендарный бразильский футболист Пеле в интервью для France Football заявил, что Килиан Мбаппе может превзойти достижения "Короля футбола". Мбаппе выиграл чемпионат мира в 2018-м году и был признан лучшим молодым игроком турнира. Мбаппе также является двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и обладателем Кубка Франции.

"Он выиграл чемпионат мира в девятнадцать, мне было семнадцать. Многие думают, что я пошутил, сказав, что он почти равен мне, но это не шутка. Я думаю, что он может стать новым Пеле", – отметил бразилец.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе попал в символическую команду УЕФА 2018 года по итогам голосования, в котором приняли участие более 1,8 млн пользователей.

ПСЖ повесил ценник на скандального футболиста

В декабре появились слухи о том, что "Барселона" пожертвует Коутиньо ради покупки Мбаппе. Суммарная стомость французского футболиста может перевалить за 300 миллионов евро.

На данный момент самым дорогим футболистом в истории остается Неймар. В 2017 году французский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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ПСЖ, Пеле, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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