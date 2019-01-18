Севидов возглавил болгарский клуб

Новости спорта: Украинский специалист продолжит тренерскую карьеру в Болгарии.

Бывший наставник «Мариуполя» Александр Севидов возглавил болгарскую «Верею». По информации источника, украинский специалист заменил на посту главного тренера клуба Небойшу Лекича.

О деталях соглашения не сообщается. Помощником Севидова 49-летнего украинца будет Александр Мартынюк. Официальная презентация запланирована на 18-е января.

Отмечается, что в зимнее трансферное окно клуб покинут 13 игроков, а новый наставник должен доукомплектовать команду. После 20 туров «Верея» замыкает турнирную таблицу чемпионата Болгарии, имея в активе пять очков.

Последним местом работы Севидова был «Мариуполь», который он покинул в сентябре 2017 года по взаимному согласию сторон. Ранее сообщалось, что «Мариуполь» уволил Севидова из-за подозрений в договорняках.