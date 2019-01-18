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Сегодня Игуаин пройдет медосмотр в Челси

Сегодня Игуаин пройдет медосмотр в Челси
10:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Гонсало Игуаин сегодня пройдёт медосмотр в лондонском «Челси».

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Как сообщает Corriere dello Sport, аргентинский футболист сегодня, 18 января, пройдёт медицинское обследование перед переходом в английский клуб, после чего ему останется лишь подписать арендный договор. При этом ожидается, что официально о трансфере будет объявлено позднее.

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Ранее стало известно, что «Челси» и «Ювентус» согласовали условия аренды Игуаина до конца нынешнего сезона. При этом пребывание форварда в английской команде может быть продлено ещё на год. Сообщалось, что в переходе аргентинца заинтересован наставник синих Маурицио Сарри. При этом в целесообразности сделки по-прежнему не уверена директор клуба Марина Грановская.

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ФК Ювентус, ФК Челси, Гонсало Игуаин, Трансфер.
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