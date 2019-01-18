Вернидуб: Хотелось бы снова выступать в Еврокубках

Новости спорта: Наставник «Зари» Юрий Вернидуб – о будущем новичков команды.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о новичках команды:

– К «Заре» присоединились три игрока. С двумя из них мы уже заключили контракты. С третьим всё в процессе.

– Максим Белый и Филипп Будковский уже прошли школу «Зари». Здесь они стали теми футболистами, кем и являются сейчас. С хорошим именем. Где-то им не везло в дальнейшем. В тех клубах, где они были. Не так много играли, не так много забивали. У них есть большой шанс помочь команде, занять свою позицию на поле и никому её не отдавать. По футболу они изголодались.

– В прошлом сезоне вернулись Вернидуб и Хомченовский. Теперь Белый и Будковский. Как вам такая традиция?

– Возвращать тех игроков, которые были ранее задействованы за нас – это неплохо. Ребята о «Заре» не забывают. Наш клуб дал им немало. Они уходили без ссор и обид. Пришло время вернуться. Думаю, это хорошая традиция. Надеюсь, они помогут клубу занять место, как можно выше. Хотелось бы снова выступать в Еврокубках.

– Мы часто говорим о проблеме нападающих, но сейчас ситуация меняется. У нас четыре центральных форварда: Иванович, Майборода и Будковский и Леонардо.

– Уверен, что прогресс должен быть. Всё зависит от того, как ребята себя зарекомендуют. Кто будет забивать, тот играть и будет. По крайней мере, у меня есть возможность кого-то заменить после неудачной игры. Конкуренция никому не мешала. Это ещё один шаг для развития профессионального футболиста.

Напомним, ранее «Заря» подписала 28-летнего защитника Максима Белого. 26-летний нападающий Филипп Будковский пока просто находится в расположении луганского клуба.