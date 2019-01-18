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Размер зарплаты сыграл очень важную роль при переходе Соля в Динамо

Размер зарплаты сыграл очень важную роль при переходе Соля в Динамо
13:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Зарплата Соля гораздо выше, чем в Виллеме ІІ, но не самая высока в Динамо.

Нападающий Динамо Фран Соль будет получать не самую высокую зарплату в клубе.

По информации источника, приближенного к клубу, Динамо удалось снизить изначальный запрос футболиста по зарплате, однако она гораздо выше, чем испанец получал в нидерландском Виллеме II.

"Зарплата Франа Соля не самая большая в команде. Первоначальный запрос игрока был на уровне самой высокой зарплаты среди футболистов. В процессе торгов эту сумму смогли несколько снизить. Конечно, она гораздо выше той, что он получал в Виллеме II. Понятно, что материальный стимул сыграл очень важную роль при переходе Франа в Динамо", - сообщил источник.

Фран Соль - игрок киевского Динамо

По некоторым источникам, зарплата Соля составит 1 миллион евро за сезон вместо 10 тысяч в Нидерландах.

Напомним, Соль подписал пятилетний контракт с Динамо.

Ранее Соль прокомментировал свой переход и рассказал, чего хочет добиться в Динамо.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Фран Соль.
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