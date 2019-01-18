Ракицкий может перейти в российский Зенит

Новости спорта: Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий ведет переговоры с «Зенитом».

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в российский клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в это трансферное окно. Об этом сообщает Tribuna.com.

Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.

«Зенит» лидирует в чемпионате российской премьер-лиги, набрав 34 очка после 17 игр. В тренерском штабе «Зенита» работает экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук.

Как утверждает телеграмм канал «Ненобель» со ссылкой на агента Шандора Варгу, контракт рассчитан на 2,5 года.

Напомним, Ракицкий провел в «Шахтере» всю футбольную карьеру с 2009 года. В нынешнем сезоне Ракицкий сыграл во всех турнирах за «Шахтер» 16 матчей, забил 1 гол.