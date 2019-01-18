Леванте подал жалобу на результат кубкового противостояния с Барселоной

Новости спорта: Президент Леванте Кико Каталан подтвердил, что его клуб обратился в федерацию футбола Испании с протестом.

В 1/8 финала Кубка Испании Барселона по сумме двух матчей прошла Леванте, однако в первом поединке за каталонцев играл Хуан Брандарис, который перебрал желтых карточек, выступая за дубль Барсы.

По правилам, игрок должен отбывать наказание в том же турнире, где он его заработал. То есть Брандарис должен был пропустить матч чемпионата, однако есть небольшой нюанс: игрок второй команды может быть вызван на матч первой в любом турнире только после того, как отсидит дисквалификацию…

"Леванте подал официальный протест в федерацию футбола, — сообщил президент клуба Кико Каталан в интервью Cadena Cope. – Кто-то может подумать, что не очень красиво с нашей стороны подавать протест после того, как мы проиграли, но мы сделали бы это вне зависимости от результата. Для нас важнее справедливость. Уверен, что Барселона или любой другой клуб, оказавшийся на месте Леванте, поступил бы так же".

В первом матче Леванте обыграл Барселону дома со счетом 2:1, но на выезде был разгромлен каталонцами – 0:3.