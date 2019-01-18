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Динамо и Шахтер интересуются парагвайским вингером

Динамо и Шахтер интересуются парагвайским вингером
23:38 Пт, 18 Январь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Анхель Ромеро попал в сферу интересов украинских грандов.

Динамо и Шахтер следят за нападающим Коринтианса Анхелем Ромеро и попытаются подписать его в ближайшее время.

Как сообщила в своем твиттере журналистка Изабелли Алвес, украинские клубы планируют встретиться с руководством "мушкетеров", чтобы обсудить детали трансфера.

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Действующий контракт Ромеро с Коринтиансом истекает в июле этого года, что позволяет ему вести переговоры с другими клубами.

Ромеро выступает в составе Коринтианса с 2014 года и провел 135 поединков, забив 19 голов.

В активе 26-летнего вингера имеется 13 матчей и 2 гола в составе сборной Парагвая.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Анхель Ромеро.
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