Динамо и Шахтер интересуются парагвайским вингером

Новости спорта: Анхель Ромеро попал в сферу интересов украинских грандов.

Динамо и Шахтер следят за нападающим Коринтианса Анхелем Ромеро и попытаются подписать его в ближайшее время.

Как сообщила в своем твиттере журналистка Изабелли Алвес, украинские клубы планируют встретиться с руководством "мушкетеров", чтобы обсудить детали трансфера.

Действующий контракт Ромеро с Коринтиансом истекает в июле этого года, что позволяет ему вести переговоры с другими клубами.

Ромеро выступает в составе Коринтианса с 2014 года и провел 135 поединков, забив 19 голов.

В активе 26-летнего вингера имеется 13 матчей и 2 гола в составе сборной Парагвая.